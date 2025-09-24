Discussão de 'casal'? Picardia entre Pedro e Ana aquece jantar e preocupa concorrente

No Secret Story 9, o jantar ficou marcado por uma picardia entre Pedro e Ana que não passou despercebida aos colegas, que até brincaram com as provocações trocadas. Marisa manteve-se em silêncio durante o bate-boca, mas mais tarde Ana procurou esclarecer a situação, admitindo que não gostou do sucedido. A concorrente afirmou que sempre defendeu a ligação com Pedro e garantiu nunca ter dito nada sobre ele nem sobre a missão. No confessionário, Ana confessou que Pedro a irrita e que não fala daquela forma com mais ninguém, enquanto o concorrente reconheceu à Voz que a relação entre ambos já parece uma discussão de casal, algo que o começa a assustar.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país