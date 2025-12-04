Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...»

No Secret Story 9, Leandro, Marisa e Pedro têm direito a um almoço especial no restaurante da casa. O Gangue dos Frescos aproveitou o momento para meter a conversa em dia. Leandro aproveita para falar com Marisa sobre o conflito que esta teve com Bruna na noite anterior. Veja tudo.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18