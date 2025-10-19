Discussão em cadeia: Dylan, Leandro e Bruna protagonizam momento tenso

No Secret Story 9, após a VT que mostrou os concorrentes a escolherem quem gostariam que saísse da casa, Dylan afirmou: “Sei que muita gente me quer ver fora da casa... Liliana, Leandro, Fábio.” Leandro respondeu sem papas na língua, mas a discussão ganhou novo fôlego quando Bruna se intrometeu e acusou Leandro de se contradizer. O clima voltou a ficar tenso entre os participantes.
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17