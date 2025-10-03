Discussão encenada: Raquel e Ana Cristina deixam casa em choque com teatrinho

No Secret Story 9, Raquel e Ana Cristina surpreenderam os colegas ao protagonizarem uma forte discussão com direito a encontrões, deixando a maioria em choque. As duas amigas trocaram acusações acesas, mas quando se afastaram do grupo, Ana Cristina celebrou no WC por finalmente ter conseguido envolver-se numa discussão com a amiga. Já Raquel refugiou-se no confessionário e revelou à Voz que tudo não passou de um teatrinho combinado. Apesar disso, alguns concorrentes acreditaram na encenação e até se mostraram satisfeitos por verem as duas amigas em conflito.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.