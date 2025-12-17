Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»

No Secret Story 9, em divisões diferentes da casa, Liliana e Fábio falam sozinhos um sobre o outro. Do bater de portas a um bate boca aceso, o clima entre o casal está a ferver: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão». Veja o vídeo. 

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Hoje às 14:30
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
03:20

Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior

18:12
A ferver. Pedro vira costas a Marisa durante a discussão e esta tem reação explosiva
04:04

A ferver. Pedro vira costas a Marisa durante a discussão e esta tem reação explosiva

16:44
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
02:55

Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»

14:18
Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»
04:38

Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»

14:10
Marisa em fúria com Liliana: «Tomara ela! Ela não fala dos meus filhos, senão...»
04:32

Marisa em fúria com Liliana: «Tomara ela! Ela não fala dos meus filhos, senão...»

01:10 Ontem
Leandro implacável com Liliana: «Ela ataca as outras pessoas a ir mais baixo do que elas»
05:41

Leandro implacável com Liliana: «Ela ataca as outras pessoas a ir mais baixo do que elas»

01:00 Ontem
Mais A ferver

Mais Vistos

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Hoje às 11:23
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
02:55

Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»

Hoje às 14:18
Joana Diniz mais «poderosa» do que nunca

Joana Diniz mais «poderosa» do que nunca

28 nov, 11:17
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Hoje às 09:53
Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório
00:53

Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório

Hoje às 12:18
Ver Mais

Notícias

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Há 1h e 12min
Ruben Aguiar ainda poderá passar o Natal em família? Saiba o que está em causa

Ruben Aguiar ainda poderá passar o Natal em família? Saiba o que está em causa

Há 2h e 5min
Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Há 3h e 53min
Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Hoje às 12:45
Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Hoje às 12:19
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Há 1h e 12min
Ruben Aguiar ainda poderá passar o Natal em família? Saiba o que está em causa

Ruben Aguiar ainda poderá passar o Natal em família? Saiba o que está em causa

Há 2h e 5min
Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Há 3h e 53min
Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Hoje às 12:45
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Hoje às 12:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
03:20

Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior

Há 46 min
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Há 3h e 10min
Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Hoje às 09:50
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Hoje às 09:33
Francisco Macau revela problema de saúde: "Estas cicatrizes na minha barriga..."

Francisco Macau revela problema de saúde: "Estas cicatrizes na minha barriga..."

Hoje às 09:11
Liliana Almeida: "Está doente, irá precisar de uma intervenção cirúrgica. Peço ajuda com as vossas orações"

Liliana Almeida: "Está doente, irá precisar de uma intervenção cirúrgica. Peço ajuda com as vossas orações"

Hoje às 08:11
Ver Mais Outros Sites