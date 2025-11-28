Discussão entre Zaza e Teresa acende-se quando o tema é o 'ato de coragem' de Liliana. Veja a reação hilariante de Nuno Eiró

No Última Hora do Secret Story 9, vimos algumas imagens de uma discussão que se instalou ontem na casa mais vigiada do País e que tem Liliana como a maior protagonista. A concorrente acha que terminar o noivado em direto com Zé foi um "ato de coragem" e Fábio parece concordar. Já o resto do grupo discorda totalmente, e o caos instala-se entre todos. Sobe o tom de voz de todos os lados e a tensão sobe. Em direto no estúdio, Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem sobre o tema e parecem não chegar a nenhum consenso, mas o que salta à vista é a reação hilariante do apresentador.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu preferido:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

