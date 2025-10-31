Discussão intensa com ex-concorrentes ao barulho: «Prejudicaste a Vera»

No Secret Story 9, uma discussão intensa tomou conta da casa e acabou por envolver até ex-concorrentes. O tema em causa foi a relação de Dylan e Vera, com vários colegas a apontarem o dedo a Marisa Susana e a acusarem-na de a ter prejudicado dentro e fora do jogo. A troca de acusações subiu de tom, com gritos e interrupções constantes.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!