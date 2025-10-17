Discussão nunca antes vista! Zanga de Marisa e Pedro Jorge abala Marta Cardoso: «Até estou a tremer»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge vivem discussão nunca antes vista! No centro da situação, estiveram ciúmes que abalaram os dois concorrentes, acabando o casal por ficar de costas voltadas. Chegaram mesmo a elevar o tom um com o outro, na sala completamente vazia, e foi por um triz que não comprometeram os segredos de ambos.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17