Discussão por causa de comida: Marisa Susana e Bruno trocam farpas e insultos por causa da comida

No Secret Story 9, uma simples conversa sobre comida terminou num desentendimento entre Marisa Susana e Bruno. A tensão aumentou quando a concorrente acusou o colega de estar a ser bruto, ao que Bruno respondeu de forma irónica: «És a rainha do teu bairro».

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

