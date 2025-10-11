Já chegámos ao whatsapp!
Discussão por causa de comida: Marisa Susana e Bruno trocam farpas e insultos por causa da comida

No Secret Story 9, uma simples conversa sobre comida terminou num desentendimento entre Marisa Susana e Bruno. A tensão aumentou quando a concorrente acusou o colega de estar a ser bruto, ao que Bruno respondeu de forma irónica: «És a rainha do teu bairro». 

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar: 

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Hoje às 08:50
