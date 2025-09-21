Disputa por Liliana? A reação de Marisa perante as acusações ao marido

No Secret Story 9, a gala desta noite ficou marcada por um momento de elevada tensão, quando Cristina Ferreira lançou uma VT que expôs imagens comprometedores aos concorrentes. Pedro não escondeu o espanto com o que viu, mas também com as palavras duras de Fábio. Em direto, Fábio tentou justificar-se, alegando que «de certa forma quis proteger a Liliana», mas acabou por ir mais longe e confessou o seu interesse na concorrente, sugerindo ainda que Pedro partilharia do mesmo sentimento.

Enquanto a disputa se desenrolava em plena gala, Marisa, mulher de Pedro e parceira no segredo, reagiu de imediato, mostrando-se atenta às revelações e ao confronto que a envolveu indiretamente, com Liliana no centro de toda a polémica.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!