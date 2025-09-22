Divisão na Casa dos Segredos: Quem tem razão, Mariana ou Joana?

No Secret Story 9, um novo conflito marcou a convivência dentro da casa quando Mariana e Joana se desentenderam. Tudo começou quando Mariana criticou Joana por comentar a aproximação de Liliana a Fábio, questionando a postura da colega tendo em conta que Liliana supostamente tinha um namorado fora da casa. Em resposta, Mariana acabou por acusar Joana de ter um comportamento semelhante, recordando que esta se tinha deitado com outros concorrentes, tendo também ela namorado. No Especial, os participantes foram convidados a tomar partido sobre o conflito entre as duas concorrentes. A decisão coletiva acabou por ser clara: a grande maioria deu razão a Joana.