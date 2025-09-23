«Diz que não tem coragem de voltar para casa com o Zé»: Marta Cardoso faz revelação bombástica sobre Liliana

No Extra do Secret Story 9, Marta Cardoso faz uma revelação única sobre uma conversa privada entre Liliana e Fábio. «A Liliana disse ao Fábio que, depois disto tudo, não tem coragem de voltar para casa com o Zé», revelou Marta Cardoso. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país