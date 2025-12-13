Dizem a Marisa que Leandro nunca iria registar o seu segredo, mas Marisa leva resposta surpreendente do amigo

No Secret Story 9, Leandro conta a Marisa que Inês lhe disse que caso a chamem para tocar no botão dos segredos no próximo domingo de gala, esta poderá sair da casa (caso seja expulsa) com praticamente todo o dinheiro da casa. Depois, Marisa conta também que as outras concorrentes não acreditam que Leandro vá tentar acertar no seu segredo, mas este é claro: vai carregar caso tenha a oportunidade. Marisa chega mesmo a perguntar-lhe se este já registou alguma frase sobre o seu segredo. Leandro confirma a Marisa que Inês já registou o seu segredo e esta parece ficar com medo.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14