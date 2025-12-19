Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece

No Secret Story 9, Marisa tem a missão secreta de fazer pedidos inusitados aos colegas e decide aproveitar para tratar de si como se estivesse numa clínica de estética. Entusiasmada, a concorrente consegue por Leandro a esticar-lhe o cabelo, Pedro a fazer-lhe a depilação das sobrancelhas e buço, Liliana a fazer-lhe uma trança e Fábio a pintar-lhe as unhas.
