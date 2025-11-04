Dylan: «A maneira como olhava para a Vera não tem nada a ver como para a Inês (…) vejo uma cena possível»

No Secret Story 9, Dylan conversa com Ana Cristina sobre Inês e garante que cada vez mais acha que ela pode ter interesse amoroso nele. O concorrente diz ainda que o sentiu com Vera não se compara ao que sente com Inês.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.