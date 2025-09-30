Dylan acusa Sandro de viver à sombra do 'enredo' de Fábio e Liliana

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Sandro foi o primeiro a participar e escreveu: «Todos falam do jogo uns dos outros, mas, na verdade, ninguém sabe definir o seu». A afirmação gerou reação imediata. Raquel discordou, defendendo que Sandro não pode esperar que os outros joguem por ele. Já Dylan comentou o facto de Sandro ter dito que é preciso construir um enredo dentro da casa, acusando-o de não viver o seu próprio jogo: «Tu não tens enredo nenhum, o teu enredo passa por seres a relação do Fábio». Para o concorrente, Sandro centra-se demasiado na relação entre Fábio e Liliana, chegando mesmo a afirmar que este casal já tem lugar garantido na final.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão.

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

