Dylan afirma que é injusto a Marisa estar na casa: «Para mim ela é a próxima pessoa a sair»

No Secret Story 9, durante a noite, Dylan, Liliana e Fábio conversam sobre os concorrentes que ainda estão na casa e os segredos que falta revelar. O concorrente com pais milionários acredita que é 'injusto' Marisa ainda estar na casa, e mostra-se convicto de que a colega será a próxima eliminada se for a nomeações. Liliana debate teorias sobre o segredo de Pedro, que deverá fazer parte de um casal.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Hoje às 00:08
