Dylan aponta Fábio como próximo expulso: «Nem é carne, nem é peixe, é alforreca…»

No Secret Story 9, Dylan criticou duramente Fábio durante uma conversa no jardim com Inês e Bruna. O concorrente afirmou que Fábio "Nem é carne, nem é peixe, é alforreca" e o trio concluiu que deve ser ele o expulso do próximo domingo. Dylan ainda insinuou que o público só gostaria de Fábio se apreciasse ver um "banana" a ser maltratado.
Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.