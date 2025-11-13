Dylan aponta o dedo a Leandro: «90% do que ele diz é mentira»

No Secret Story 9, a Voz desafiou os concorrentes a tirarem perguntas à sorte, colá-las num espelho de mão e atribuí-lo a quem quisessem que respondesse à pergunta. Pedro atribui a pergunta «Gostas de ser o centro das atenções» a Leandro que admitiu que gosta de o ser e ao justificar-se, arrancou reações dos colegas. Dylan acabou por intervir e acusou o colega de ser mentiroso.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País