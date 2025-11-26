Dylan arrasa atitude de Leandro no momento delicado de Bruna: «As figuras que ele está a fazer»

No Secret Story 9, depois do Especial, Bruna conta aos colegas toda a história por detrás do seu segredo: «Fui diagnosticada com um linfoma». Pedro carregou no botão dos segredos e desvendou esta história mais delicada da vida de Bruna.

No entanto, a atitude de Leandro foi o que mais saltou à vista. O concorrente isolou-se no quarto e não quis estar presente naquele momento, visivelmente transtornado. Dylan não gostou do comportamento e arrasou o colega: «As figuras que ele está a fazer».

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

