Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsas»

No Secret Story 9, no jardim após o pequeno-almoço com Leandro e Bruna, Dylan desabafa com Bruno e Inês, revelando que nem sequer abriu a boca durante a refeição e criticando Leandro por tê-lo convidado apenas “para ficar bem”. Na cozinha, Pedro confronta Leandro sobre a falta de coerência nas suas escolhas. De volta ao jardim, Dylan continua sem filtros e arrasa o casal Liliana e Fábio, acusando-os de serem falsos tanto nos comportamentos como até no aspeto físico, elevando ainda mais a tensão entre os grupos.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!

  Secret Story
  Ontem às 18:52
