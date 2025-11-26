Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos»

No Secret Story 9, no jardim após o pequeno-almoço com Leandro e Bruna, Dylan desabafa com Bruno e Inês, revelando que nem sequer abriu a boca durante a refeição e criticando Leandro por tê-lo convidado apenas “para ficar bem”. Na cozinha, Pedro confronta Leandro sobre a falta de coerência nas suas escolhas. De volta ao jardim, Dylan continua sem filtros e arrasa o casal Liliana e Fábio, acusando-os de serem falsos tanto nos comportamentos como até no aspeto físico, elevando ainda mais a tensão entre os grupos.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
