Dylan arrasa Pedro Jorge: «Ele queimou-se todo agora»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes viram as imagens de tudo o que aconteceu em torno de Pedro Jorge no dia de hoje, marcado por fortes discussões. Marisa revelou no confessionário com Cristina Ferreira, que está a sofrer muito por causa de Pedro Jorge e confessa que sente raiva dele e de tudo o que está a passar. Depois do direto, não se fala noutra coisa na casa. Dylan e o seu grupo arrasam a postura do colega, numa conversa no jardim, enquanto fumam.

Isto acontece no dia em que Pedro termina o casamento com Marisa

Entraram no Secret Story juntos como um casal, mas sem ninguém poder saber disso. Ele com o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa» e ela com o segredo «o meu marido está na casa» - que ainda não foram desvendados pelos colegas. Desde o início que Marisa e Pedro Jorge são protagonistas desta edição, mas agora não pelos melhores motivos. Após confrontos constantes e discussões inevitáveis, Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa e o momento está a parar o País.

O clima de insegurança e tensão já vinha desde há algum tempo, mas foi na gala de ontem que começou o 'princípio do fim'. Marisa viu imagens de Pedro que não gostou e a animosidade entre os dois foi crescendo. Esta tarde, sem conseguir disfarçar e com algumas discussões à frente de todos - que já desconfiam que se passa algo mais entre os dois - Pedro mostrou-se cansado das atitudes de Marisa e pôs fim à relação que já dura há vários anos. «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse Pedro no fim de uma discussão em que virou costas a Marisa. Esta não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem».

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'?

Recorde que, durante a gala da noite anterior, Marisa não escondeu a desilusão com Pedro Jorge e confrontou-o sobre as suas atitudes recentes, num momento a sós no cubo. A concorrente ficou magoada ao saber que Pedro Jorge gastou dinheiro para almoçar com Liliana, gesto que provocou ciúmes e sentimentos de injustiça.

Marisa explicou que o casal ainda não estava habituado à intensidade de um reality show como o Secret Story 9, onde gerir emoções e ciúmes se torna ainda mais difícil, sobretudo quando não podem assumir a relação abertamente para proteger os seus segredos: «Só eu sei o que eu tenho sofrido».

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.