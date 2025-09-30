Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»

No Secret Story 9, Dylan voltou a apontar críticas a Vera, desta vez de forma direta e incisiva. O concorrente afirmou que a colega «consegue-se contradizer do início ao fim da frase», deixando clara a sua desconfiança em relação às atitudes dela no jogo.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto