Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

No Secret Story 9, Dylan deu a sua primeira entrevista após a expulsão, nos bastidores da última gala, à repórter da TVI Carolina Steffensen. O ex-concorrente confessou que estava confiante que não ia sair e que ia conseguir chegar à final. Por isso, mostrou-se arrependido de não ter desistido juntamente com Bruno.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

