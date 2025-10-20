Dylan assume interesse por Inês e há uma mão do concorrente que não passa despercebida

No Última Hora do Secret Story 9, Durante a noite de cinema, o facto de Inês e Dylan estarem sentados lado a lado, não passa despercebido à Vera, à Mariana e à Liliana. Vera considera que os dois podem criar um enredo para que Dylan não seja expulso e se mantenha na casa. Já Mariana, atira que Dylan ainda se pode apaixonar. Inês repara no zum-zum e irrita-se, dizendo para falarem alto. Dylan faz festas no ombro da Inês e, em confessionário, faz uma grande revelação à Voz. De volta à sala, Inês confessa ao Dylan que ainda vai ser expulsa e o concorrente garante que não o vai permitir.

Fique a par de tudo o que aconteceu:

Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.

Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»