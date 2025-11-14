Dylan assume que "usou" Vera e recebe duras críticas: «Deixas muito a desejar»

No Secret Story, durante a dinâmica do Espelho da Verdade, Fábio refere que por vezes Dylan parece estar a ser verdadeiro, mas noutras está a ser jogador. Dylan confessa que forçou a relação com Vera por saber que lhe traria vantagens no jogo, contudo viu que não havia futuro entre os dois. Sobre o facto de estar com Inês, garante que é verdadeiro. Fábio declara que não acredita que Dylan seja assim tão verdadeiro e os dois entram em bate-boca. Dylan atira que está a “marimbar-se” para a opinião de Fábio e acrescenta que o concorrente não é a pessoa que demonstra ser pois na verdade é um controlador tal como Liliana.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

