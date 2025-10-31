Dylan, Bruna e Raquel visivelmente incomodados com o que os colegas comem: «Bolachuda»

No Secret Story 9, um simples momento de refeição acabou por gerar desconforto entre alguns concorrentes. Dylan, Bruna e Raquel mostraram-se visivelmente incomodados com os hábitos alimentares dos colegas e não esconderam as críticas. Entre risos e comentários irónicos, ouviu-se mesmo a palavra “bolachuda”.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18