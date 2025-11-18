Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico

Com os ânimos mais calmos, Fábio conversa com Liliana e garante que Dylan não o vai fazer perder a cabeça. Liliana critica duramente a postura de Inês, acusando-a de falsidade, e censura o comportamento dos restantes membros do grupo rival. Fábio pede à namorada que pare de criar intrigas. Ao mesmo tempo, Bruna, Inês e Bruno criticam a atitude de Liliana, acreditando que o objetivo é gerar confusão. Mais tarde, Dylan toma a iniciativa de chamar Fábio para uma conversa a sós.

