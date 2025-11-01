Dylan confessa a Inês: «Tenho-me controlado demais…»

No Secret Story 9, Fábio deixou transparecer desagrado com a aproximação de Liliana a Pedro Jorge. Entretanto, Inês reforçou que nunca vai comentar a relação que mantém fora da Casa. Por seu lado, Dylan confessou sentir vontade de ter algo mais com Inês, deixando claro o interesse que nutre pela colega.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18