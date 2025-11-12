Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»

No Secret Story 9, o ambiente entre Bruno, Inês e Dylan parece estar por um fio. Desde que Inês e Dylan se aproximaram, Bruno mostra-se visivelmente desiludido e distante. Durante uma conversa tensa, Inês confrontou o colega, afirmando: «Estás estranho com a situação». Posteriormente, Dylan confrontou Bruno e os dois falaram a sós sobre o possível afastamento de Bruno.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
