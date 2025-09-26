Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens

Dylan desabafou com Lídia sobre o afastamento de Vera e ambos estranharam a recente proximidade entre Vera e Bruno. Ainda assim, Dylan revelou que Vera lhe garantiu tratar-se apenas de jogo.

Já com Joana presente na conversa, Dylan voltou a mostrar desconforto com a relação entre Bruno e Vera. Joana apontou a incoerência no comportamento de Bruno, referindo que o concorrente critica Liliana por ter noiva cá fora, mas mantém-se próximo de Vera apesar de também ter uma mulher fora da casa.

Mais tarde, Dylan decidiu confrontar Vera. A concorrente deixou claro que não gosta de se sentir pressionada e que age sempre de acordo com a própria vontade.