Dylan continua com ciúmes de Vera e Bruno: «Será que é real?»

No Secret Story 9, Dylan e Vera voltam a ter uma conversa séria sobre a relação de ambos. Dylan volta a assumir que está com alguns ciúmes de Bruno, apesar de saber que se trata de uma estratégia. Veja tudo.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país