Dylan critica Bruno: «Ele não está a ser verdadeiro»



Dylan comentou com Ana, Bruna e Rui que disse a Inês que gosta muito dela, mas que se ela não mudar no jogo, poderá ser expulsa da próxima vez que for a nomeações. Ana concordou, sublinhando que Inês foi a única concorrente nomeada que não apareceu em nada durante a semana.

Minutos depois, a conversa mudou para Bruno. Dylan assumiu que não concorda com tudo o que o colega faz. Ana explicou que muitas vezes Bruno quer ser sincero, mas não consegue devido à amizade que têm. Rui aproveitou para partilhar uma situação que viveu com Bruno durante a semana: o concorrente ficou atrás da porta a olhar para Liliana e a abanar a cabeça enquanto Rui falava. Depois de questionar Bruno sobre a atitude, Rui percebeu que o colega não foi totalmente verdadeiro.

Dylan contou a Rui que enquanto ele e Mariana tomavam o pequeno-almoço de manhã, Bruno comentou que eles estão a querer fazer Jogo de casal.

