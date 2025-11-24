Dylan defende Bruna e critica Pedro Jorge: «Vocês cascam nela sem motivo nenhum»

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Dylan conversaram em privado no exterior da casa mais vigiada do país. Recordando algumas situações vividas nos últimos dias, Dylan reclama com o colega, por o seu grupo "cascar" em Bruna, sem nenhum motivo. Segundo defendeu, Bruna nunca teve nada contra Pedro e até já o defendeu.

A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa. Já a cadeira quente foi palco para vários confrontos e acusações atiradas uns aos outros. Veja tudo!

