Dylan deixa Lídia sem reação: «Já fomos namorados?»

No Secret Story 9, após o Especial, Dylan e Vera comentam as reações dos colegas à reconciliação. Nesse momento, Lídia aparece e Dylan confronta-a com a mesma pergunta que lhe foi feita: «Já fomos namorados?». A concorrente respondeu entre risos.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

