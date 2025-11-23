Dylan desaba no Secret Story: Não quer passar o Natal na casa e deixa ameaça inesperada

No Secret Story 9, Bruno, Dylan e Inês deram início a mais uma ronda de comentários sarcásticos sobre o jogo e sobre os restantes concorrentes. Entre contas e previsões, o trio analisou as próximas expulsões e concluiu que há a possibilidade de dois deles continuarem na casa até ao Natal.

Dylan, visivelmente pouco entusiasmado com essa hipótese, confessou que não gostaria de «passar o Natal com aqueles… indivíduos». O concorrente acrescentou ainda que, caso isso aconteça, passará o tempo a falar para a mãe ver através do TVI Reality ou a “azucrinar” quem estiver por perto.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

