Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão»

Após o Especial, Dylan e Bruno mostraram-se confiantes, mas visivelmente irritados com as opiniões que não lhes foram favoráveis, sobretudo as de Fábio. Inês manteve-se em silêncio, mas no confessionário admitiu que Vera continua a ser um “ponto de interrogação”, acrescentando que só fora da casa conseguirá perceber tudo o que realmente aconteceu. Já Dylan confessou sentir pouca vontade de continuar no jogo, desabafando que vai ser lembrado como “o gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão”.