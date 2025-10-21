Após o Especial, Dylan e Bruno mostraram-se confiantes, mas visivelmente irritados com as opiniões que não lhes foram favoráveis, sobretudo as de Fábio. Inês manteve-se em silêncio, mas no confessionário admitiu que Vera continua a ser um “ponto de interrogação”, acrescentando que só fora da casa conseguirá perceber tudo o que realmente aconteceu. Já Dylan confessou sentir pouca vontade de continuar no jogo, desabafando que vai ser lembrado como “o gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão”.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão»
- Secret Story
- Há 1h e 46min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:41
Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão»
Há 1h e 46min
01:51
«Até as torneiras eram Chanel»: A história alucinante de Bruno que envolve a máfia e uma ex-paixão
Há 21 min
01:08
«Eu se fosse a ti, destratava»: Dylan dá 'conselho' a Bruno sobre concorrente
Há 39 min
04:26
«A tua liderança está insustentável»: Leandro entra em despique com Raquel
Há 45 min
05:03
Pedro Jorge e Marisa em nova discussão acesa: insultos, ciúmes e críticas à relação
Há 1h e 20min
03:38
Dylan e grupo lançam farpas a Leandro e Rui garante que Fábio e Vera tiveram mais do que beijos
Há 1h e 21min
04:47
Marisa Susana acusada de ser ‘incendiária’ e de falar pelas costas: «O Bruno queria livrar-se do que tinha dito»
Há 1h e 30min
03:49
Expulsão de Vera gera nova polémica: discussão entre Liliana e Dylan envolve toda a casa
Há 1h e 31min
04:34
Marcia Soares revela já ter sofrido violência por parte de um namorado: «Uma pessoa que me deu uma lambada»
Há 1h e 35min
02:18
Liliana passada com atitude de Ana Cristina: «Foi só para apareceres, admite»
Há 2h e 0min
03:52
Inês e Bruno em clima tenso com Ana Cristina
Há 2h e 16min
05:24
Raquel implacável com Liliana: «Eu não gosto de ti»
Há 2h e 20min
04:56
Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto
Há 2h e 25min
03:14
Pedro Jorge confronta Marisa: «Sinto que só sou eu que te procuro»
Há 2h e 28min
06:18
Há pessoas desconfortáveis nos grupos? Concorrentes são confrontados
Há 2h e 35min
01:37
Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge?
Há 2h e 53min
04:03
Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...»
Há 2h e 56min
03:35
É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora»
Há 3h e 3min
01:01
Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bofetadas e a Vera como mãe guerreira»
Há 3h e 15min
07:06
Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela»
Há 3h e 39min
08:03
Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo»
Há 3h e 47min
02:02
Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou?
Hoje às 17:09
09:41
Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar»
Hoje às 16:50
02:12
Marisa Susana e Bruna em picardias: «Vou fingir que percebi»
Hoje às 16:48
06:59
Liliana pode interessar-se por Pedro Jorge? «Toda a gente acha isso»
Hoje às 16:34
04:54
Pedro Jorge em momento delicado: «Que jogo é este!?»
Hoje às 16:21
08:29
Pedro Jorge desaba em lágrimas e gesto de Leandro não passa despercebido
Hoje às 16:19
10:51
Liliana: «Se o meu namorado fizesse aquilo, acabava com ele»
Hoje às 15:16
06:41
Bruna responde a Liliana e arrasa Fábio: «Acho que ele é um banana»
Hoje às 15:00
06:05
Marisa Susana arrasa Bruna: «O teu jogo é esse, imitar os outros»
Hoje às 14:35
04:37
Rui critica Liliana perante Fábio: «Nota-se que ela faz com maldade»
Hoje às 14:32
05:25
Marisa Susana ataca Bruna: «Falas, falas, falas, mas de ti não há nada para falar nesta casa»
Hoje às 14:27
06:15
Bruna atira a Fábio: «Faz-me muita confusão a vossa aproximação»
Hoje às 14:25
04:44
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»
Hoje às 14:24
04:44
Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé
Hoje às 14:24
01:04
Não ganha para o susto. Pedro esconde-se e assusta Leandro
Hoje às 14:16
04:51
Leandro e Raquel em picardias: «Eu sei que é difícil para a tua compreensão»
Hoje às 12:50
05:38
Maças da sorte: concorrentes escolhem peça de fruta e só alguns ganham prémio
Hoje às 12:34
42:31
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Hoje às 12:06
06:01
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Hoje às 12:00
07:38
Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»
Hoje às 11:57
02:38
Vera assiste aos memes que se fizeram de si. Veja a reação da ex-concorrente
Hoje às 11:57
06:33
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
Hoje às 11:56
00:49
Grávida, Tatiana Boa Nova cai em casa. Veja o vídeo
Hoje às 11:45
04:40
Marisa quis desistir e Raquel aconselhou-a: «Que nós saibamos entraste sozinha»
Hoje às 11:36
03:08
Vera sobre Dylan: Poderíamos chegar longe como casal»
Hoje às 11:28
03:08
Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»
Hoje às 11:27
05:46
Raquel e Ana Cristina em frente a frente com Leandro: «Estás feito cão raivoso de peito feito»
Hoje às 10:58
01:59
Liliana chama Pedro Jorge de 'namorado de Ana' à frente de Marisa
Hoje às 10:41
02:42
Vera deixa aviso sério a Dylan e Bruno: «Vai ser falado com o pai das minhas filhas»
Hoje às 10:29
01:58
Ausência de despedida de Inês deixa Vera em lágrimas
Hoje às 10:05
04:12
Pedro Jorge 'mete-se' com Ana: «Sente o meu perfume e vem ter comigo»
Hoje às 02:46
15:27
Marisa 'rasga' o marido nas costas: «Parece o rei da cocada»
Hoje às 02:38
07:43
Segredo em risco? Marisa Susana convicta de que Pedro faz parte de um «casal verdadeiro»
Hoje às 02:33
01:43
Ana passa-se com o Leandro e o concorrente vira costas exaltado: «Vai mas é embora»
Hoje às 02:16
02:26
Expulsa do Secret Story 9, Joana lança farpas inesperadas na primeira entrevista
Hoje às 01:31
05:10
Vera é expulsa e Dylan reage: «Pensa na minha situação aqui dentro com a minha família lá fora»
Hoje às 01:13
06:21
Marcia Soares comenta expulsão de Vera e deixa opinião contundente
Hoje às 01:06
07:56
Amigos de costas voltadas? Pedro Jorge e Leandro pegam-se em troca de farpas
Hoje às 00:47
02:18
Inês quebra o silêncio após saída de Vera
Hoje às 00:38
06:38
Leandro acusa Dylan e Bruno de ameaças: «Pensem que os outros também têm família…»
Hoje às 00:33