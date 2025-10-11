No Secret Story 9, Dylan desabafa com Inês sobre a conversa decisiva que teve com Vera.
Dylan desabafa: «Já não estava a fazer sentido (…) sabia que ela me ia prejudicar e quis-me proteger»
- Secret Story
- Ontem às 20:23
Últimos vídeos
07:07
Dylan desabafa: «Já não estava a fazer sentido (…) sabia que ela me ia prejudicar e quis-me proteger»
Ontem às 20:23
07:08
À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»
Há 2h e 14min
07:39
Casal em tensão! Marisa arrasa Pedro Jorge: «Tu não ouves ninguém»
Há 2h e 20min
07:48
Marisa indignada com acusações de Bruna: «Eu ando a rasgar as pessoas!?»
Há 2h e 23min
11:18
Liliana fala de Fábio pelas costas: «O jogo do Fábio não precisa de passar por todas as mulheres»
Há 3h e 1min
07:51
Liliana recorda situação do queijo e garante ser capaz de jogar: «Mesmo que seja uma fobia»
Há 3h e 15min
06:49
Liliana fala do ex-namorado: «Ainda me vinha pedir dinheiro...»
Há 3h e 22min
06:53
Rui viu Mariana com Dylan e ficou com ciúmes? Saiba o que aconteceu
Há 3h e 28min
03:52
Ao falar de Rui, Liliana revela a Mariana: «Ele tem interesse em ti»
Há 3h e 37min
09:31
Mariana aconselha Liliana: «Tu não precisas de um Fábio aqui dentro»
Há 3h e 41min
08:21
Fábio e Liliana de costas voltadas? Veja o que se está a passar
Há 3h e 46min
02:53
Inês pode ter sentimentos por Vera? Dica deixa concorrente de boca aberta
Há 3h e 53min
01:03
À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»
Ontem às 20:28
07:50
Vera tenta descansar Liliana quanto a Fábio, mas avisa: «Jamais me vou deitar ao comprido como ele»
Ontem às 20:12
07:33
Ligação de Vera e Fábio «faz confusão» a Liliana e ela confronta os dois concorrentes
Ontem às 20:04
04:15
Dylan atira: «Não existe o mesmo interesse de ambas as partes». Vera reage: «Queres viver muito rapidamente»
Ontem às 19:46
08:59
Última hora! Dylan põe fim na relação com Vera: «É melhor cortarmos as nossas cenas»
Ontem às 19:39
00:06
Marcia Soares revela pormenor insólito sobre o nome: «Quem me conhece sabe o que sofro»
Ontem às 19:07
02:25
A tramar alguma: Do saco para a toalha de banho. Leandro esconde alimentos
Ontem às 18:59
02:00
Bruno aponta: «A Vera rasgou-o todo e eu vejo muita proximidade dos dois»
Ontem às 18:47
03:28
Bruno ‘corta na casaca': «Ela quando tiver que o atropelar, vai atropelá-lo»
Ontem às 18:34
04:17
Bruno não tem dúvidas: «Ele está abaixo da Ana, é o concorrente mais apagado»
Ontem às 18:22
01:02
Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado
Ontem às 18:02
01:14
Leandro perde a paciência com Rui? Veja o momento que está a dar que falar
Ontem às 17:59
02:45
Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo
Ontem às 17:52
02:03
Liliana e Fábio têm crise de ciúmes noturna. O motivo? As brincadeiras com Ana Cristina
Ontem às 17:47
03:39
«Falta de respeito». Dylan incomodado com dança de Vera e Pedro. Ela reage: «Ele não é meu namorado»
Ontem às 17:41
02:08
Leandro surpreendido com gesto de um concorrente. E a ‘má-língua’ instala-se na casa
Ontem às 17:34
07:20
Diana Lopes deixa aviso importante: «Estamos a rotular pessoas, é preciso sensibilidade»
Ontem às 17:31
02:51
Após caos do ovo, Liliana avisa Fábio sobre Marisa e ele acaba em lágrimas: «Vai ser um rótulo pesado»
Ontem às 17:25
03:03
Concílio dos nomeados acaba em discórdia! Veja as imagens
Ontem às 17:00
02:43
Pedro Jorge faz sopa pela primeira vez e surpreende com ingrediente insólito
Ontem às 16:56
02:12
Liliana em picardia com Pedro: «O prémio é teu, não sei o que estamos aqui a fazer»
Ontem às 16:49
02:58
Declaração ousada: Fábio assume que o seu limite com Liliana é «o céu»
Ontem às 15:46
00:14
Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual
Ontem às 15:45
04:08
Guerra aberta? Vera sem papas na língua sobre Joana: «Tudo a incomoda»
Ontem às 15:35
01:38
Dinâmica: Lídia faz perguntas inconvenientes a Marisa e a concorrente não esconde nada
Ontem às 15:27
02:02
Nas costas: Joana arrasa Vera «O Dylan é muito humilde ao pé dela (...) ela tem falta de humildade»
Ontem às 14:35
02:03
Confronto na Casa: Liliana critica Vera e ouve resposta firme: «O rapaz não me fez mal nenhum»
Ontem às 14:29
06:17
Vera perde a cabeça com Liliana e Dylan: «Vou dançar com quem eu quiser»
Ontem às 14:27
03:29
Ciúmes no ar? Dylan implacável com Pedro Jorge por causa de Vera
Ontem às 14:23
02:50
Inês comenta: «O Pedro anda-se a perder, é muito influenciável»
Ontem às 14:08
06:06
Inês sobre Fábio e Liliana: «Houve muita química, mas foi só. Ele entrega-se demasiado sem ter um porquê»
Ontem às 14:05
01:31
Joana em choque com Fábio e Vera: «Vão-se papar (…) uma cena bué quente, coladinhos um ao outro»
Ontem às 13:58
02:31
Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos»
Ontem às 13:00
02:57
Liliana avisa Fábio: «Lá fora não vai ser fácil». Ele atira: «Eu e tu contra o mundo até tem a sua graça»
Ontem às 12:55
01:38
Liliana pica Fábio: «Dancei kizomba com o Pedro». Ele reage: «Pode ser que eu dance com a Ana Cristina»
Ontem às 12:52
02:07
Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição»
Ontem às 12:43
03:00
Vera e Liliana acham que Bruno está ‘apagado’ e elegem os protagonistas da casa
Ontem às 12:38
04:30
Vera recorda momento com Pedro e garante: «Não vou deixar de dançar»
Ontem às 12:31
02:55
Tema do ovo volta a ser falado na casa e Ana Cristina é implacável com Marisa
Ontem às 12:29
01:32
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
Ontem às 10:44
00:41
Vera provoca Fábio com frase inesperada: «Está-te a faltar uma coisa que eu sei»
Ontem às 10:43
01:28
Não se largam: Fábio e Liliana trocam beijinhos e carícias pela manhã na mesma cama
Ontem às 10:30
03:21
Fenómeno Ana Duarte: Concorrentes ao rubro ao som de 'Loba'
Ontem às 10:25
01:57
Manhã animada: Vera e Liliana dançam de forma sensual e Fábio fica hipnotizado
Ontem às 10:11
03:33
“Bom dia, Liliana”: mensagem de Pedro Jorge deixa Marisa surpresa
Ontem às 09:16
03:04
Marisa em alerta: Pedro e Vera protagonizam momento de pura cumplicidade
Ontem às 09:12
08:10
Inédito: Vera e Pedro dançam agarrados sob o olhar atento de Marisa
Ontem às 09:11
02:54
Discussão por causa de comida: Marisa Susana e Bruno trocam farpas e insultos por causa da comida
Ontem às 08:50
02:56
Mexerico causa caos: Bruna e Pedro confrontam Marisa e discussão instala-se na casa
Ontem às 08:49