No Secret Story 9, os concorrentes iniciam uma nova dinâmica dos mexericos. Dylan e Liliana acabam por entrar em discussão direta e Dylan 'acusa' Liliana de tomar decisões vergonhosas, na sua ótica. Mais tarde, em conversa com outros concorrentes, Dylan e Ana acreditam que Liliana tem medo da vida fora da casa: «Ela sabe que lá fora está mal para a família».
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17