Dylan e Bruno analisam o jogo: «Quem já revelou o segredo pode ser o próximo a sair»

No Secret Story 9, após a revelação do segredo de Ana Cristina, Dylan e Bruno refletiram sobre as próximas expulsões. Ambos consideraram que é mais provável sair quem já tem o segredo descoberto. Bruno revelou que gostaria de ver alguém da “ficha tripla” sair, enquanto Dylan acredita que a disputa estará entre Ana Cristina e Raquel. O barbeiro admitiu ainda ter receado a saída de Inês, mas agora acha improvável, já que ela tem um novo enredo com Dylan. No confessionário, Bruno comentou que a relação entre Dylan e Inês parece mais natural do que a que o colega teve com Liliana.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story