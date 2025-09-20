Dylan e Fábio criticam lágrimas de Pedro: «Está a fazer-se de coitadinho»

No Secret Story, vivem-se muitas emoções. Fábio conversa com Dylan sobre Pedro e aproveita por criticar a proximidade deste a Liliana. Por seu lado, Pedro chora. «Está a fazer-se de coitadinho», disparam os dois concorrentes.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!