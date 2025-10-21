Dylan e grupo lançam farpas a Leandro e Rui garante que Fábio e Vera tiveram mais do que beijos

Após a “cadeira quente”, o grupo de Dylan voltou a protagonizar uma sessão de má-língua, tendo Leandro como principal alvo. O concorrente foi apelidado de “boneco” e “egocêntrico”, acusado de trazer constantemente as conversas para si. Já Rui levantou suspeitas sobre Liliana e Fábio, afirmando que o casal tenta limpar a imagem e garantindo que entre Fábio e Vera houve mais do que simples beijos. Dylan ironizou, dizendo que Liliana é a única que acredita nessa versão, enquanto Rui sugeriu que ela pensa assim porque terminou o noivado para ficar com Fábio.