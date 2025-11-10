Dylan é implacável: «Já perdeu o impacto todo lá fora (...) Ninguém lhe passa cartão»

No Última Hora do Secret Story 9, Nos bastidores da gala, Bruna provoca Leandro por dar tanto de si e não ser chamado ao confessionário. Atira que é egocêntrico e Leandro contesta que está a gostar de ver as novas “camadas” da Bruna. No jardim, Dylan comenta que Leandro perdeu o impacto que tinha e Inês constata que o concorrente só sobressai de reagirem às suas provocações. Ao mesmo tempo, Liliana e Fábio arrasam a forma como Dylan reagiu ao facto de lhe ter calhado em sorte a carta da mãe da Inês.

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País