No Secret Story 9, Dylan e Leandro continuam de costas voltadas e o clima entre ambos está cada vez mais tenso. Dylan acusou Leandro de fazer «o papel do coitado», deixando claro que já não acredita nas atitudes do colega.
Dylan e Leandro de costas voltadas: «O papel do coitado»
- Secret Story
- Há 2h e 48min
