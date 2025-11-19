Dylan e Liliana em despique aceso: «Queres que fale do teu casamento?»

No Secret Story 9, a manhã começa agitada. Os concorrentes tiveram de tomar uma decisão difícil: decidir que concorrente deve receber uma penalização, e devem chegar a um consenso. Liliana e Dylan acabam por entrar em confronto. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

