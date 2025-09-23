Dylan e Rui não poupam críticas a Bruno e Leandro

No Secret Story 9, Dylan e Rui não pouparam críticas a Leandro durante uma conversa privada sobre Bruno. Entre comentários duros, Dylan afirmou de forma direta: «O meu objetivo é limpá-lo», enquanto Rui considerou que o colega se mostra em excesso «politicamente correto».
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
