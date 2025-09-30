Dylan e Vera de costas voltadas: «Se me falham uma vez, não me falham nunca mais»

Já chegámos ao whatsapp!
No Secret Story 9, Vera explicou os motivos pelos quais está de costas voltadas com Dylan. A concorrente sente-se magoada, pois acredita que a relação que Dylan construiu com ela foi apenas estratégica. Inês e Fábio chamaram-lhe a atenção por ter partilhado os seus sentimentos com o grupo antes de falar diretamente com Dylan. Mais tarde, Vera acabou por confrontar Fábio no momento em que Dylan entrou no espaço, questionando: «Alguma vez disseste à Liliana que não querias que ela chegasse à final?».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

