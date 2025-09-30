Dylan em choque com indireta de Vera: «Fui apanhado completamente de surpresa»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Durante a dinâmica, Vera lançou uma indireta a Dylan: «Não se pode confiar em ninguém». O concorrente contou a Ana Cristina, Inês e Rui que Vera não falou diretamente com ele para esclarecer algo que a magoou. Dylan acabou por ficar chateado por ter sido excluído do diálogo e por a situação ter sido partilhada com o grupo antes de conversar com ele, temendo que isso possa prejudicá-lo fora da casa.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!