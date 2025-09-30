Dylan em choque com indireta de Vera: «Fui apanhado completamente de surpresa»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Durante a dinâmica, Vera lançou uma indireta a Dylan: «Não se pode confiar em ninguém». O concorrente contou a Ana Cristina, Inês e Rui que Vera não falou diretamente com ele para esclarecer algo que a magoou. Dylan acabou por ficar chateado por ter sido excluído do diálogo e por a situação ter sido partilhada com o grupo antes de conversar com ele, temendo que isso possa prejudicá-lo fora da casa.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
