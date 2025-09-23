Dylan em conversa com Vera e Inês sobre Fábio

No Secret Story 9, Dylan aproveitou um momento a sós com Vera e Inês para falar sobre Fábio e as movimentações dentro da casa. Durante a conversa, o concorrente mostrou-se atento às dinâmicas do jogo e partilhou a sua convicção de que Bruno poderá vir a enfrentar uma nomeação direta a longo prazo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país